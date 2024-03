Paura su traghetto partito da Pozzuoli: due camion si ribaltano e schiacciano due auto – LE FOTO

ISCHIA/POZZUOLI – Paura a bordo del traghetto “Benito Buono” della compagnia “Medmar” in procinto di entrare nel porto di Casamicciola: a causa del forte vento e di un’onda anomala due camion, che erano nella stiva e che trasportavano materiale edile, si sono inclinati spezzando le catene di fissaggio. I due mezzi pesanti si sono abbattuti sul tetto di due vetture parcheggiate nella stiva, di cui una di proprietà della caserma dei carabinieri di Ischia. L’episodio è avvenuto intorno alle 16 a bordo del traghetto proveniente da Pozzuoli. Nessuna conseguenza per i passeggeri e per l’equipaggio, mentre sono ingenti sono i danni per i veicoli coinvolti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’autorità marittima.

LE FOTO