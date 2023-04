Paura nella notte a Pozzuoli, crolla un’ala delle ex Terme “La Salute”

POZZUOLI – Paura nella notte a Pozzuoli. Intorno all’una, sul lungomare, è crollata un’ala del palazzo che ospitava le Terme “La Salute”. L’edificio, ubicato in via Francesco Babbo, è da anni in stato di completo abbandono e disabitato. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che gli agenti della polizia municipale. In corso la stima dei danni per alcuni garage e per un’attività di ristorazione presente in zona. Resta ancora da chiarire la causa del cedimento. Al lavoro vi sono anche i tecnici che stanno effettuando delle indagini strutturali per evitare nuovi possibili crolli.

“UNA LEGGE SPECIALE PER POZZUOLI” – Sull’episodio di questa notte è intervenuto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi-Sinistra: «È crollata stanotte un’ala delle ex Terme della Salute a Pozzuoli su un pub e dei box auto – dice Borrelli – Per fortuna non ci sarebbero vittime o feriti. Le continue scosse anche se di bassa intensità danneggiano il patrimonio immobiliare della città. Indebolisce soprattutto quello fatto di costruzioni non antisismiche e cioè di costruzioni in muratura tradizionale. Quindi occorrerebbe strutturare una legge speciale per Pozzuoli e i comuni soggetti a bradisismo sulla falda riga del contenuto dell’ ordine del giorno che ho fatto approvare in parlamento sul superbonus con il parere positivo del governo e il voto quasi unanime della camera. Bisogna intervenire con decisione sui campi flegrei per prevenire disastri e tragedie invece che correre ai ripari dopo».