Campi Flegrei verso un turismo inclusivo e solidale: presentati a Paestum gli itinerari naturalistici “Il movimento con la storia intorno”

POZZUOLI – Sono stati presentati nell’ambito dell’evento Open Outdoor Experiences, fiera delle attività all’aria aperta, (14–15 –16 Aprile 2023) di Paestum, i nuovi itinerari naturalistici accessibili all’interno delle aree naturalistiche protette dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei “guidato” dall’Arch. Francesco Maisto. La collaborazione nata per lo sviluppo delle attività escursionistiche e turistiche nasce da un protocollo d’intesa stipulato insieme all’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, l’Associazione Fleg Workout e il Tour Operator Turismo e Servizi Srl – Percorsi Flegrei. Durante la fiera si è assistito, con grande successo, alla presenza del Direttore generale di “Open – Outdoor Experiences” , Dr. Angelo Coda, ad una simulazione di escursione accessibile anche a persone con disabilità all’interno dello stabilimento fieristico, condotta da Luciano Carannante, grazie all’ausilio di cuffie wireless di Fleg Workout, attraverso le quali tutti i partecipanti hanno potuto ascoltare curiosità ed aneddoti relativi al territorio dei meravigliosi Campi Flegrei, concludendo l’attività con degustazione di prodotti tipici della provincia napoletana.

L’INIZIATIVA – Presente anche la Federazione Italiana Escursionismo, storico sodalizio nato nel 1927 che a seguito di corsi di specializzazione per l’accompagnamento di persone con disabilità, ha dato vita in Campania, su iniziativa delle associazioni Ulyxes e Badizo Trekking, ad un progetto di respiro Nazionale, consistente nel censimento di dispositivi fuoristrada e sentieri fruibili per persone a mobilità ridotta. L’occasione propiziata dall’evento tenutosi a Paestum, rappresenta le fondamenta di una collaborazione che può dare vita, grazie alla sinergia dei suoi attori, ad una promozione del turismo lento nel territorio flegreo realmente inclusivo e solidale. Sono già in cantiere le escursioni accessibili anche per persone con disabilità nelle ineguagliabili cornici paesaggistiche dei Campi Flegrei.