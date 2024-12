Paura nel Circo Orfei a Licola: leoni si ribellano al domatore, spettatori in fuga

LICOLA – Re Leone, lo spettacolo del Circo Orfei che a Licola rischia di trasformarsi in film dell’orrore. Uno dei felini fa sobbalzare la porta della gabbia ed il pubblico con i bambini fugge via terrorizzato. Borrelli: “Animali ridicolizzati, frustati e sfruttati e cittadini messi in pericolo. Questa vergogna deve finire, doveva essere così già da tempo”.

LO SPETTACOLO – Si chiama “Il Re Leone” lo show natalizio allestito all’interno del parco acquatico di Licola dal Circo Orfei che sta andando in scena in questi giorni. Ed è davvero il leone, ovvero i leoni ad essere protagonisti di uno spettacolo che più che circense sembra ad essere ad alta tensione. Infatti durante una delle esibizioni dei felini in gabbia guidati dal domatore con sedie e fruste, uno degli animali con un balzo ha fatto pericolosamente oscillare la porta della gabbia in metallo generando il panico tra il pubblico. Una parte degli spettatori seduti nelle prime file ha lasciato la propria postazione e, spaventata, ha abbandonato lo spettacolo fuggendo via. Lo si vede da alcune immagini registrate da alcuni presenti.

LA DENUNCIA – “Degradante ed umiliante per gli animali e pericolosi per il pubblico e i cittadini”- commenta Borrelli – “Questi sono i circhi con gli animali con tanto di fruste e sedie lanciate addosso ai felini. Da tempo portiamo avanti la battaglia per mettere fine a tale sfruttamento. Un’indecenza che il Ministero della Cultura, invece di contrastare, addirittura favorisce non attuando una normativa del 2021 che ne prevede la dismissione progressiva nonostante i tanti impegni pubblici. Gli animali non possono trascorrere tutta la loro vita in cattività, è una tortura inaccettabile che in più viene sovvenzionata con fondi pubblici che dovrebbero andare a spettacoli senza animali. Ci chiediamo infine: come si possono portare dei bambini ad assistere a simili spettacoli? Che rispetto avranno per gli animali?”