Paura a Licola Mare: bambino di 10 anni colpito da arresto cardiaco salvato dal 118

POZZUOLI – Attimi di paura questa mattina a Licola Mare dove un bambino di dieci anni è stato colpito da un arresto cardiaco. Il piccolo è stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica del 118 che sono giunti sul posto riuscendo a salvarlo. Al loro arrivo i sanitari lo hanno trovato nella sua abitazione, in via del Mare, disteso sul letto cianotico in arresto cardiaco. Il personale sanitario ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare e dopo 10 minuti il cuore del bambino ha ripreso a battere. Dopo la corsa al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”, è stato intubato e trasferito al “Santobono” di Napoli.