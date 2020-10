POZZUOLI – Il progetto I.T.I.A., realizzato in partenariato da: Ambito Territoriale N.12 (Comune di Pozzuoli Capofila, Comune di Bacoli e Comune di Monte di Procida), Gesfor, Gesco , Confcooperative Campania e Istituto “Lucio Petronio”, è finalizzato ad erogare servizi in grado di contrastare il disagio attraverso attività di inclusione sociale. Le attività previste dal progetto “ConcertAzione” sono rivolte alle famiglie svantaggiate e riguardano Percorsi di Sostegno alla genitorialità , Percorsi di orientamento, Formazione e Tirocini per l’inclusione sociale. La fase del progetto gestita dall’ente di formazione Gesfor, riguarda un percorso così articolato:

finalizzati alla definizione di un percorso personalizzato di orientamento con una durata massima di 2 ore e destinato a 181 persone; Sostegno orientativo di II livello finalizzato alla costruzione di un “progetto professionale” per una durata massima di 4 ore e destinato a 86 persone

L’azione formativa sarà realizzata in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Petronio e con Imprese del territorio e si pone un duplice obiettivo:

garantire un accrescimento e potenziamento delle competenze tecnico professionali subito spendibile nel mondo del lavoro a soggetti con bassa scolarizzazione, offrire un’opportunità di formazione specialistica

Essa si articola nei seguenti sette percorsi formativi di 200 ore, destinati ad un numero di 105 partecipanti (15 per ciascun corso), articolati in attività di aula e attività di stage:

Giardiniere Cuoco Pizzaiolo Operatore servizi/bar Pasticciere Receptionist Operatore Banco prodotti alimentari

Per i partecipanti è prevista una indennità allievi pari a €. 8,15 per ora di presenza allievi

Tirocini di Inclusione Sociale

42 Tirocini rivolti alle persone svantaggiate maggiormente vulnerabili (tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza ecc…)

Tirocini rivolti alle persone con disabilità

19 tirocini (18 per 12 mesi e 1 per 11 mesi)

A tutti i partecipanti sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione lorda mensile pari a 500,00 euro, sulla base dell’attività svolta, in conformità alla normativa di riferimento

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

I destinatari sono le persone residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale N.12 (Comune di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida), appartenenti almeno ad una delle seguenti categorie:

Essere in carico ai Servizi Sociali o Sanitari del territorio;

Fruitori del REI/RdC o appartenenti a famiglie i cui capi famiglia siano fruitori del REI/RdC

Soggetti che si trovino in almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi /12 mesi /24 mesi; di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

di aver superato i 50 anni di età; di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico; di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato; di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile; persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999)

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso.

AVVIO DEI Servizi di sostegno orientativo di I Livello

Modalità di partecipazione Scadenza Termini e modalità di selezione

I soggetti interessati a partecipare dovranno compilare il format Allegato A – Domanda di partecipazione al Percorso Orientamento nell’ambito del Progetto ” I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” scaricabile dal Sito del Comune di Pozzuoli www.comune.pozzuoli.na.it, dal Sito dell’Ambito N.12 www.ambiton12pozzuoli.it e dal sito di GESFOR www.gesforsrl.it.

La stessa è disponibile presso la sede Gesfor in Via Cesare Augusto, 2 Pozzuoli (NA) dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 e le sedi dei servizi sociali dei comuni dell’Ambito N12:

Servizi sociali Pozzuoli, VIA QUINTO FABIO MASSIMO – RIONE TOIANO, POZZUOLI 081 8551520

Servizi sociali Pozzuoli, Via Martini–MonteRuscello, Pozzuoli Tel. 081/19669617

Servizi Sociali Bacoli, Via Miseno – Bacoli tel 081/8553402

Servizi Sociali Monte di Procida – Casa Comunale Via panoramica – Monte di Procida tel 081/8684202

La domanda, Allegato A, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; Ogni altra documentazione personale, formativa e professionale utile all’attribuzione del punteggio. La domanda deve pervenire a mano in busta chiusa presso i seguenti uffici:

Gesfor S.C.AR.L. – Pozzuoli – Via C. Augusto, 2 Tel.081/3031264-Pozzuoli

Per ogni chiarimento ci si potrà rivolgere agli uffici sopra elencati

La partecipazione alle attività di Orientamento sarà considerata come elemento di valutazione per l’inserimento nelle successive attività previste dal progetto