Parte “Anima flegrea” la rassegna di cene stellate al Cala Moresca di Bacoli

BACOLI – A tavola alta cucina, tecnica e il cuore dei Campi Flegrei. Venerdì 7 febbraio alle 20:30, nel ristorante «Enigma» del Cala Moresca di Bacoli, è in programma un’esclusiva cena a quattro mani: lo chef stellato del Caracol Angelo Carannante è ospite di Antonio Prota chef resident di «Enigma». Si tratta del primo incontro della rassegna “Anima flegrea” ideata dagli imprenditori Roberto Laringe e Alfredo Gisonno; l’obiettivo: un proficuo scambio di idee, tecniche, ingredienti, piatti tra i due chef, per una connessione tra cibo, territorio e comunità, filosofia di tutta l’ospitalità Cala Moresca, Caracol. Con Carannante un altro flegreo doc: il restaurant manager e sommelier Ciro Sannino, che propone uno speciale wine-pairing con vitigni di tutta Italia e un focus speciale sui vini flegrei.

IL MENU’ – Il menù stellato è di mare, per un’esperienza gastronomica unica con vista sul Golfo. Comincia così il viaggio, con piatti dal sapore mediterraneo contemporaneo, che rimandano alle suggestioni del posto e che sono improntati sulla storia degli chef e quella del territorio flegreo. Entrée: montanarina fritta con tonno alla pizzaiola e samosa salsiccia e friarielli. Antipasto: baccalà, cicerchia, arancia e paprika affumicata. Primo: pasta mista con gallinella, olive e capperi. Secondo: rombo alla mugnaia; dessert: nocciola in nido con crema inglese al cioccolato. «Si tratta di un viaggio ricco di suggestioni– spiega Roberto Laringe – dove la passione degli chef nella profonda unione tra pietanze, territorio e comunità (filosofia del “welcome” del Cala Moresca Caracol) – darà vita a esperienze gastronomiche che portano a tavola alta cucina, tecnica e il cuore dei Campi Flegrei». Il secondo appuntamento è in programma venerdì 28 febbraio, con una speciale cena a sei mani, che vede protagonisti Antonio Prota, Raffaele Barbato e Angelo Carannante