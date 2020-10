QUARTO – Otto nuovi casi di Covid e 2 guariti a Quarto: sono questi i dati del bollettino del Dipartimento a Epidemiologico dell’Asl Napoli 2 Nord. Tra i contagiati ci sono 2 docenti della scuola elementare “Borsellino”. Per tutti è in corso il tracciamento del link epidemiologico. Per quanto riguarda l’istituto scolastico dove prestano servizi gli insegnanti, tutti gli studenti sottoposti ai tamponi sono risultati negativi.