POZZUOLI – Domenica, alle 18, in piazza Antonio De Curtis a Monterusciello, si terrà l’ordinazione episcopale di monsignor Carlo Villano, eletto il 3 luglio vescovo ausiliare di Pozzuoli e titolare della diocesi soppressa di Torres. La solenne celebrazione sarà presieduta da monsignor Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli e di Ischia. Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, e monsignor Francesco Marino, vescovo di Nola, saranno conconsacranti. Monsignor Carlo Villano, nel suo saluto rivolto alle istituzioni locali e ai fedeli della Diocesi, ha condiviso l’importanza del “camminare insieme”, alla base del percorso pastorale portato avanti da monsignor Gennaro Pascarella: «Credo fortemente alla realtà di una Chiesa domestica – ha sottolineato monsignor Villano -, di una Chiesa “in relazione”. Perché bisogna incontrare le persone e fare in modo che le persone s’incontrino tra loro. Inizio il mio cammino nella Diocesi di Pozzuoli con la speranza di creare relazioni, incontrare volti e persone con la loro storia, la loro vita e il loro vissuto». L’accesso all’area celebrativa sarà possibile con pass. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Canale 21 e in streaming sulle pagine facebook della Diocesi di Pozzuoli e Segni dei tempi.

IL PROFILO – Don Carlo Villano, nato a Capua (CE) il 25 agosto 1969, è stato parroco dei Santi Filippo e Giacomo di Aversa, vicario episcopale “Settore carità e società degli uomini” della diocesi di Aversa, assistente ecclesiastico nazionale per la Branca R/S e regionale dell’Agesci Campania, docente e pro-direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” (area casertana – Capua) dal 2020. Terminate le scuole superiori, è entrato nel Seminario diocesano ed è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1995 da monsignor Lorenzo Chiarinelli, allora vescovo di Aversa (nella foto allegata). Si è dedicato allo studio della teologia morale e della filosofia. È stato vice parroco a San Michele Arcangelo in Aversa dal 1996 al 1999; parroco di San Luca Evangelista a Varcaturo in Giugliano in Campania dal 1999 al 2013, quando è passato alla guida della parrocchia Santi Filippo e Giacomo di Aversa; cappellano dell’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali).