Ordinanza del comune di Pozzuoli blocca l’antenna 5G a Licola «La protesta va avanti»

POZZUOLI – Nonostante la pubblicazione dell’Ordinanza n. 85 del 17 febbraio 2026 – Comune di Pozzuoli, Direzione 5, che dispone la demolizione dell’antenna 5G di via Cuma Licola, gli abitanti del Parco Paradiso di Licola hanno scelto di confermare il presidio per ribadire un principio fondamentale: il Comune deve essere garante dei suoi residenti e tutelare il territorio. L’ordinanza richiama la sentenza del TAR Campania che aveva accertato la mancata formazione del titolo autorizzativo e l’illegittimità dell’opera realizzata nel dicembre 2024, imponendo ai responsabili la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni. «Accogliamo questo provvedimento con senso di responsabilità. – fa sapere il comitato Parco Paradiso – È un atto importante di ripristino della legalità. Ma questo risultato non è stato automatico. È stato necessario che i cittadini si organizzassero, affrontassero spese legali, studiassero atti amministrativi, sollecitassero uffici, intraprendessero un ricorso davanti al TAR Campania. Se questa comunità non avesse lottato, cosa sarebbe accaduto?

per questo che chiediamo con forza che il Comune si faccia garante dei suoi residenti, che non lasci i cittadini soli a difendere i propri diritti e che eserciti fino in fondo il proprio ruolo di tutela del territorio. La manifestazione di domani non è stata rinviata proprio per questo:

l’ordinanza rappresenta un passaggio importante, ma la comunità vigilerà fino alla completa esecuzione del provvedimento e al reale ripristino dello stato dei luoghi.»