BACOLI/ Blitz della Guardia Costiera, liberata Marina Grande: restituiti mare e spiaggia alla collettività

BACOLI – Operazione di ripristino della legalità lungo il litorale di Marina Grande. Nella giornata di oggi, la Guardia Costiera di Bacoli ha liberato un ampio tratto di mare occupato da imbarcazioni ormeggiate abusivamente nella zona portuale. L’intervento dei militari ha consentito di rimuovere diverse barche posizionate senza alcuna autorizzazione, che da tempo insistevano nello specchio acqueo antistante la marina, compromettendo la libera fruizione dell’area e creando disagi sia alla navigazione sia ai cittadini. Non solo mare.

L’INTERVENTO – L’operazione ha riguardato anche la caratteristica spiaggetta di Marina Grande, anch’essa oggetto di occupazione abusiva da parte di imbarcazioni appoggiate sull’arenile in assenza di permessi demaniali. Una situazione che aveva progressivamente sottratto spazio pubblico ai bagnanti, oltre a generare accumuli di rifiuti e condizioni di degrado. Grazie all’azione della Guardia Costiera, l’area torna ora accessibile e fruibile per residenti e turisti. Il tratto di costa restituito alla collettività rappresenta un segnale concreto di tutela del demanio marittimo e di attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente. L’intervento odierno si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e vigilanza sul territorio costiero, finalizzate a contrastare l’abusivismo e a garantire il rispetto delle norme. Un’operazione accolta con favore da cittadini e operatori locali, che vedono finalmente ripristinate condizioni di ordine, sicurezza e decoro in uno dei punti più suggestivi del litorale bacolese.