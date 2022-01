NAPOLI – Una scuola che si rinnova e guarda all’Europa per valorizzare inclusione e internazionalizzazione. L’Istituto Comprensivo Statale “Madonna Assunta”, diretto dalla Dirigente Scolastica Donatella Mascagna, fa dell’educazione inclusiva ed interculturale la sua dimensione chiave. Dopo gli incontri di dicembre, prosegue presso le sedi in via di Pozzuoli 62-68 la presentazione dell’offerta formativa 2022-2023 dei tre ordini di scuola. Alunni e genitori saranno accolti nella routine quotidiana dell’istituto durante gli open day in presenza, che sono ripresi, nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti, a partire da ieri 18 gennaio 2022. Al fine di far toccare con mano le emozioni che ogni giorno si vivono all’interno del contesto scolastico, piccoli gruppi di studenti saranno coinvolti in letture drammatizzate, messinscene teatrali in lingua straniera, performance musicali ed attività laboratoriali di arte e fotografia.

GLI APPUNTAMENTI – Le attività saranno svolte principalmente negli spazi esterni della scuola, allestiti come ambienti di apprendimento all’aperto per favorire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti. In un momento storico che impone la distanza come modus vivendi, la comunità scolastica di Madonna Assunta si pone l’obiettivo di promuovere un dialogo tra sguardi che rassicurano ed invitano alla resilienza, nella consapevolezza di quanto sia importante imparare a reagire ai cambiamenti della società. Prossimi open day: 21 e 25 gennaio 2022 dalle 9 alle 13 (Scuola Secondaria di Primo Grado); 27 gennaio 2022 dalle 16.30 alle 18 (Scuola Infanzia). Accesso consentito con Green Pass ed obbligo di mascherina FFP2. Per info e contatti: https://www.icmadonnaassunta.edu.it/