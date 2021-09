POZZUOLI – Partiranno a breve le opere di piantumazione di nuovi alberi all’interno dell’Oasi di Monte Nuovo e a Monterusciello. Gli interventi inizieranno tra metà ottobre e la prima decade di novembre. A Monte Nuovo e nel popoloso quartiere di Pozzuoli nei mesi scorsi sono stati abbattuti diversi pini mediterranei con alta propensione al cedimento, perché essiccati o danneggiati irreparabilmente da micidiali insetti, le cocciniglie: un’opera che continuerà con la messa in pratica dei progetti varati dall’amministrazione. Nell’oasi di Lucrino ci sarà la piantumazione di lecci e pini di una specie diversa dai “mediterranei” (pinus halepensis) in sostituzione di quelli abbattuti o non salubri, ed è prevista la realizzazione di un percorso didattico sulle essenze storiche, con l’apposizione di una serie di cartelloni esplicativi. A Monterusciello, invece, saranno piantate essenze di vari tipi in diverse strade: lecci, pini, alberi di carrubo e siliquastri (alberi di giuda). In totale, si prevede la sistemazione di 1.900 alberi, mille nell’oasi di Monte Nuovo e 900 nella zona di Monterusciello.