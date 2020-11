POZZUOLI – Da domani, martedì 17 novembre, anche a Pozzuoli sarà attiva una postazione “drive through” dell’esercito italiano per l’effettuazione dei tamponi per la ricerca del covid-19. Le tende sono state allestite nel parcheggio del PalaTrincone di via Miccoli a Monterusciello, messo a disposizione dall’amministrazione comunale. L’iniziativa è stata realizzata grazie ad un accordo istituzionale tra l’Asl Napoli 2 Nord, la protezione civile, il Comune di Pozzuoli e l’Esercito Italiano e rientra nell’Operazione Igea, voluta dal Ministero della Difesa per incrementare, attraverso personale sanitario specializzato di tutte le forze armate, la capacità giornaliera del Servizio sanitario nazionale di effettuare tamponi per la ricerca del covid su tutto il territorio nazionale.

L’APERTURA – Nelle tende allestite presso il Palazzetto dello Sport opereranno un ufficiale medico e due infermieri sottufficiali dell’esercito, oltre al personale dell’Asl, e sarà possibile recarsi per il test con la propria auto ma solo su indicazione dell’azienda sanitaria locale. In occasione dell’avvio delle attività, domani alle 11 saranno presenti il generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano Giuseppenicola Tota, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e il direttore dell’Asl Napoli 2 Nord Antonio d’Amore.