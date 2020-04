POZZUOLI – Trentanovesimo caso di Coronavirus a Pozzuoli. Lo ha comunicato in serata l’Unità di crisi della Regione Campania che ha reso noti i dati relativi ai tamponi effettuati oggi in Campania. Il nuovo contagiato è in isolamento domiciliare e l’Asl ha già avviato la ricerca del link epidemiologico. A Pozzuoli ora sono 39 in totale i pazienti che hanno contratto il Covid, di cui 29 attualmente contagiati (2 ospedalizzati e 27 in isolamento domiciliare), 1 guarito clinicamente, 3 persone guarite definitivamente e 6 decessi.