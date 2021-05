POZZUOLI – Quattro nuovi positivi e 33 guariti negli ultimi due giorni a Pozzuoli dove l’indice del contagio si è notevolmente ridotto. Numeri che fanno ben sperare per le prossime settimane, complice anche la campagna vaccinale che procede alla media di circa mille vaccini al giorno. Dopo i 24 guariti di ieri il numero degli attuali positivi in città è sceso a 340, di cui solo quattro restano ospedalizzati. Numeri che fanno ben sperare e che non sono poi così distanti dal traguardo del Covid free che Pozzuoli attende da tempo.