POZZUOLI – Seconda forte scossa in un solo giorno a Pozzuoli. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato un evento sismico di magnitudo 2.1 ± 0,3 localizzato nei pressi di Via Napoli all’altezza dell’Accademia Aeronautica. Il sisma si è prodotto alle 21:17, ora locale, alla profondità di 0.4 chilometri. In questi minuti sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale.