Notti violente a Licola Mare: kick boxing in strada e risse a colpi di spranghe – IL VIDEO

POZZUOLI/GIUGLIANO – Due immigrati che si sfidano a kick boxing con pugni e calci prima dell’arrivo dei “rinforzi” che con spranghe e sedie se le danno di santa ragione. È il racconto di una delle tante notti di violenze andata in scena due giorni fa in via Del Mare, a Licola Mare, nel quartiere diviso in due tra i comuni di Pozzuoli e Giugliano. Nel video, che vi proponiamo in esclusiva, le scene della rissa tra bande di immigrati davanti al residence “La Sirena”, in territorio giuglianese.