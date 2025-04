Nono solo Dioniso: viaggio nella villa del Torchio a Quarto

QUARTO – Domenica 6 aprile 2025 alle ore 16.30 in occasione dell’iniziativa ministeriale “Domenica al museo”, il Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei illustrerà ai visitatori la storia della Villa del torchio di Quarto, mettendo in evidenza gli aspetti che rendono unico il contesto archeologico di età romana, portato alla luce nel 2006. Grande importanza sarà data agli usi e ai costumi delle feste previste dal calendario romano previste nel mese di Aprile. La villa rustica, assimilabile ad una moderna fattoria, è una delle poche strutture con funzione produttiva che ben si conserva nei Campi Flegrei. L’edificio presenta un impianto quadrangolare, preceduto da un cortile con portico su pilastri.

Sorta presumibilmente negli ultimi anni del II sec. a. C., la struttura presenta varie fasi costruttive e successive modifiche, che testimoniano una continuità di vita fino al IV-V sec. d. C. Il rinvenimento in alcuni ambienti della villa di un torcularium e di una cella vinaria, consente di ipotizzare che l’edificio fosse un centro di produzione di vino. Nella villa, però, è stato ritrovato anche un forno, che permetteva la produzione di pane e focacce, da qui il nome della visita guidata “Non solo Dioniso”. La passeggiata archeologica, autorizzata dal Comune di Quarto e dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, è gratuita per tutti i visitatori.