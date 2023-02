Non c’è pace per i cittadini di Pozzuoli, svaligiato un altro appartamento in via Campana

POZZUOLI – Non c’è pace per la città di Pozzuoli. Nonostante il grido d’allarme della popolazione e l’intensificarsi dei pattugliamenti da parte delle forze dell’ordine, scattati in seguito alle segnalazioni di numerosi furti registrati negli ultimi giorni, i topi d’appartamento hanno messo a segno un altro colpo. L’irruzione, questa volta, ha interessato un condominio in via Campana, all’altezza dell’ex Enneci. Il furto è stato perpetrato lo scorso fine settimana. I ladri hanno approfittato dell’assenza del proprietario di casa per forzare la finestra del balcone e fare razzia di quanto hanno trovato tra le quattro mura. «Nessuno se n’è accorto. Ci hanno messo 10 minuti», racconta sui social la vittima del furto. Due notti fa è stato il turno del centro radiologico “Gemini” di Monterusciello, della farmacia “Domiziana” in corso Terracciano e di quattro abitazioni nella zona di Cigliano. Il bollettino parla di tre furti consumati e tre tentativi scongiurati grazie all’intervento dei vicini e delle stesse vittime.

L’ALLARME – L’obiettivo dei malviventi sono proprio gli appartamenti dove spesso i ladri riescono ad agire indisturbati quando sono vuoti. I colpi, finora messi a segno, per modalità, lasciano pensare che sia opera delle stesse mani. L’idea comune, infatti, è che non si tratti di singoli individui, ma di una gang che entra in azione alla stessa ora, al calare della sera per lo più o di notte, con il solo scopo di sottrarre denaro e oggetti di valore. Ma non sono poche anche le incursioni in pieno giorno. Azioni rapide, organizzate e di pochi minuti, che fanno immaginare anche la presenza costante di un palo. Allo stato di ansia dei cittadini si aggiunge anche una buona dose di rabbia che approda sui social network dove ci si confronta e si segnalano nuove incursioni.