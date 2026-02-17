Nessun evento a Pozzuoli: il triste Carnevale dei bambini puteolani

POZZUOLI – Nessun evento a Pozzuoli per la giornata di Carnevale. Lo zero assoluto è rappresentato dalle desolanti immagini che arrivano da Piazza della Repubblica, dove oltre ai negozi chiusi c’è il nulla. Anche quest’anno, infatti, l’amministrazione comunale ha deciso inspiegabilmente di non organizzare nulla. E così, mentre Quarto, Bacoli e Monte di Procida sono invase da migliaia di bambini, a Pozzuoli regna il silenzio. Un silenzio che anche quest’anno ha negato alla città la possibilità di popolarsi in un giorno diverso da Natale e Capodanno.