Nel teatro Sala Moliḕre di Pozzuoli arrivano i “Fratelli unici” di Antonio Fiorillo

POZZUOLI – Sabato 16 (ore 21.00) e domenica 17 (ore 19.00), nel teatro Sala Molière di Pozzuoli, diretto da Nando Paone (Art Garage – Parco Bognar, 21), andrà in scena Antonio Fiorillo (nella foto ndr) con “Fratelli unici”, uno spettacolo che porta la sua firma e che mette insieme Eduardo De Filippo e Totò, due figure importantissime del mondo culturale italiano del 900’: i silenzi contrapposti all’affabulazione della parola, il teatro che supera la farsa entra nel bianco e nero delle prime televisioni italiane, il varietà e la rivista che diventa linfa vitale del cinema dal dopoguerra agli anni ‘60. Lo spettacolo si articolerà in una serie di aspetti poco noti dei due protagonisti: Eduardo poeta e cuoco, Totò appassionato di animali e autore di parole di canzoni celeberrime. Antonio Fiorillo interpreterà le parti recitate che riprodurranno i loro incontri artistici, e le poesie tratte dalle raccolte. Mariano Lieto, chitarrista e cantante, interpreterà canzoni come “Malafemmena”, ”Carmè carmè”, ”uocchie che arraggiunate”.