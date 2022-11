POZZUOLI – Le luminarie natalizie tornano al centro delle polemiche. Da Pozzuoli alta arriva anche una petizione dei commercianti rivolta al neo sindaco Luigi Manzoni. Sono circa 40 gli esercenti che hanno già firmato la richiesta indirizzata al primo cittadino per l’installazione delle decorazioni. «Siamo i negozianti di via Rosini e via Vecchia San Gennaro che da anni, oltre ad essere sfavoriti dal momento economico negativo, siamo stati penalizzati anche da un’amministrazione comunale risultata sempre assente e disinteressata ai nostri problemi soprattutto nel periodo natalizio. Proprio in tale periodo, infatti, dove le vendite dovrebbero aumentare grazie a una maggiore visibilità e interesse dei clienti per luminarie e decorazioni festive, il Comune ha lasciato sguarnita la nostra zona da qualsivoglia decoro natalizio, rendendolo privo di interesse, a differenza del centro storico, ritenuta unica zona, chissà perché, meritevole di interesse», scrivono i commercianti che chiedono la possibilità di installare illuminazioni decorative in questa area della città.

L’APPELLO – «Non ci riteniamo figli di un dio minore, ma commercianti degni dell’interesse di questa amministrazione, nonché regolari contribuenti per le casse comunali», incalzano i firmatari della petizione che reclamano maggiore attenzione per la zona alta di Pozzuoli, soprattutto nei periodi di festa, affinché tale area possa essere rivalutata e al contempo il commercio possa tornare a vivere.