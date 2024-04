Nasce Sinistra Italiana Quarto, il coordinatore è Fabio Rignone

QUARTO – Gli iscritti e le iscritte di Sinistra Italiana si sono riuniti nella sala interna di un locale situato in Corso Italia per formalizzare la nascita di Sinistra Italiana Quarto e nominare il proprio coordinatore che è stato individuato nella persona di Fabio Rignone. Operaio della Prysmian, di 42 anni, sindacalista e membro del direttivo della CGIL FILCTEM CAMPANIA. All’incontro tra gli iscritti per la costituzione di Sinistra Italiana a Quarto hanno partecipato Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana e Segretario di Sinistra Italiana di Pozzuoli, e Stefania Fanelli della Direzione Nazionale di Sinistra Italiana e consigliera comunale di Marano.