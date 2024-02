Nasce a Pozzuoli il primo Distretto Urbano del Commercio dell’area flegrea

POZZUOLI – Nasce a Pozzuoli il DUC, il primo Distretto Urbano del Commercio dell’area flegrea. Si tratta un nuovo modello innovativo di governance e sviluppo del territorio che è stato approvato ieri dalla maggioranza in Consiglio comunale dopo l’ok dalla Giunta e il voto favorevole dell’apposita commissione consiliare. I distretti del commercio sono ambiti territoriali produttivi, disciplinati dalla legge regionale 7 del 2020, che favoriscono la collaborazione tra territorio, istituzioni, cittadini, associazioni e piccole e medie imprese.

IL DUC – Nella fattispecie il DUC a Pozzuoli permetterà di realizzare una serie di iniziative tra cui la progettazione di interventi per rigenerare piazze commerciali, aree mercatali e il sistema dei negozi, delle vetrine e delle insegne pubblicitarie. Inoltre consentirà di mettere in campo azioni di welfare aziendale e di promozione per rivitalizzare la rete distributiva ed aumentare l’attrattività con il coinvolgimento di imprese e utenti su tematiche relative al benessere sociale, finanziare progetti sinergici tra i vari settori come turismo, cultura, arte e manifattura.

LA SINERGIA – Al DUC si è arrivati dopo un lavoro sinergico che ha visto la partecipazione di vari attori: assessorato al commercio, dirigenti, funzionari e le varie associazioni di categoria. «Come assessorato al commercio siamo vicini a tutti gli operatori economici della nostra città indistintamente, dalle periferie al centro storico ed a loro è rivolta questa misura che nasce per dare sostegno del commercio cittadino. – fa sapere l’assessore al commercio Titti Zazzaro – La città sta vivendo un lento declino economico-commerciale che parte da lontano e che sta portando alla chiusura di innumerevoli attività commerciali. Noi stiamo lavorando per mettere fine a questa agonia, per non vedere più negozi chiusi e serrande abbassate nelle nostre piazze o lungo le nostre strade. Ringrazio in particolare le associazioni di categoria Unimpresa Area Flegrea, Confcommercio e Aicast per la loro partecipazione concreta alla realizzazione del processo costitutivo del distretto, il sindaco Gigi Manzoni per il costante supporto ad ogni nostra iniziativa, i dirigenti e i funzionari comunali che hanno seguito ogni procedura che ha portato finalmente alla nascita del DUC».