Nasce a Bacoli la “Casa di Matteo” per bimbi con disabilità gravi

BACOLI – Nasce a Bacoli il progetto che assicura due nuove case a bambini o ragazzi in difficoltà. Una, sarà dedicata per chi convive con disabilità medio-gravi. L’altra, per chi invece proviene da situazioni di forte disagio sociale. Fanno pare della “Casa di Matteo”, interamente ristrutturata, nello storico palazzo del Pio Monte della Misericordia. L’inaugurazione è prevista per i prossimi mesi. Il progetto, dal grande valore sociale, darà la possibilità di rispondere alle tante richieste di accoglienza per bambini con disabilità che troppo spesso fanno i conti con la mancanza di strutture adeguate.