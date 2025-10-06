Due progetti per accogliere i bambini ucraini a Pozzuoli e nei Campi Flegrei

POZZUOLI – Due progetti sono stati messi in campo dalla PUER di Roma per dare accoglienza ai bambini ucraini di età compresa tra 6 e 15 anni. “Apri la tua casa. Apri il tuo cuore. Dona speranza a un bambino ucraino. In un tempo difficile un gesto d’amore può cambiare una vita. Accogliere un bambino significa offrirgli un rifugio sicuro, ma anche donargli sorrisi, giochi e momenti di serenità che resteranno per sempre nel suo cuore.” è lo slogan che accompagna l’iniziativa solidale organizzata dall’associazione che da anni porta in Italia minori provenienti dalle zone di guerra. Si tratta del “Progetto Studio”, che darà la possibilità di accogliere dal 15 novembre a 18 gennaio; e del “Progetto Natale”, in programma dal 15 dicembre al 18 gennaio 2026. I bambini arrivano dalle città che attualmente sono sotto i bombardamenti russi: Kiev, Dnipro, Zaporisha e Sumy. Per contatti chiamare PUER Progetti Ucraina al numero 0636001447.