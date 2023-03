Napoli travolgente: dopo il 4-0 al Torino Pozzuoli e Monterusciello si colorano d’azzurro – LE FOTO

POZZUOLI – Continua a colorarsi di azzurro la città di Pozzuoli. Dal centro storico alle periferie aumenta l’entusiasmo per la marcia trionfale del Napoli che attende solo la matematica per cucire in petto il terzo scudetto della sua storia. Dopo il 4-0 rifilato al Torino, lungo via Roma sono stati montati decine di metri di festoni, palloncini e bandiere. La strada che dà l’accesso al centro storico si è completamente colorata di azzurro. Stesso entusiasmo anche a Monterusciello, dove da questa mattina il lotto 14 (nei pressi della stazione della cumana di Grotta del Sole) è completamente azzurro.