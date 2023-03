Marzo in Rosa a Pozzuoli: mercoledì l’evento “Donna è…” al Rione Terra

POZZUOLI – Continuano le iniziative patrocinate dal Comune di Pozzuoli per #marzoinrosa. Mercoledì 22, alle 10:30, a Palazzo Migliaresi, si terrà l’evento “Donna è…”, organizzato dalla P&P Academy di Anna Paparone. Quest’anno, storia, moda, arte e musica saranno i fili conduttori di una narrazione nuova e originale sul lavoro delle donne e su quello che rappresentano nel mondo delle professioni, delle arti e della società in generale. Una sfilata ispirata alle donne del cinema, a Frida Kahlo e alla lotta alla violenza di genere porterà in scena gli splendidi abiti disegnati e realizzati dagli istituti scolastici superiori Don Geremia Piscopo, Marconi di Giugliano, Marconi di Torre Annunziata e Bernini De Sanctis.

LA PREMIAZIONE – Nel corso dell’evento, saranno premiate alcune donne campane che rappresentano l’eccellenza nei rispettivi settori: Valentina Di Leva – Performer; Valentina Carputo – Imprenditrice; Teresa Stellato – già Assessora Comune di Pozzuoli; Gli Angeli del Fango – Protezione Civile Carabinieri; Marianna Vitale – Chef – 1 Stella Michelin; Maria De Lillo – Imprenditrice; Flora Vona – Attrice; Concetta Sarnataro, Antonietta Pagliato, Rodica Untila, Sabatino Tortorella – Centro COVID Santa Maria delle Grazie; Laura Niola – Scultrice e Performer; Olga Iossa – Imprenditrice; Fortunata Paudice – Comandante Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli. Sarà conferito un riconoscimento particolare a Lucia Fortini, Assessora alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania, che tanto ha fatto e sta facendo per la crescita umana, culturale e professionale delle ragazze e dei ragazzi campani. L’evento è patrocinato da Regione Campania, Consiglio regionale della Campania, Consulta regionale per la condizione della donna della Regione Campania e dai Comuni di Pozzuoli, Monte di Procida, Giugliano, Quarto e Ischia.