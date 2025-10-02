NAPOLI PHOTO FESTIVAL 2025: dal fotografico al post-fotografico

POZZUOLI – Anche l’edizione 2025 del Napoli PHOTO Festival, l’originale festival della fotografia di Napoli, si svolgerà presso il Parco San Laise (ex area NATO di Bagnoli) dal 3 al 12 ottobre, quest’anno decima tappa del prestigioso circuito nazionale FIAF “PORTFOLIO ITALIA”, con letture portfolio gratuite il 4 e 5 ottobre a cura di Lettori tra i più autorevoli a livello nazionale: Fulvio MERLAK (Presidente Giuria), Massimo AGUS, Susanna BERTONI, Marco FANTECHI, Claudia IOAN, Luca SORBO, Franco SORTINI, importante occasione per ricevere utili feedback e suggerimenti da professionisti del settore. Significativo evento culturale organizzato dall’Associazione Flegrea PHOTO APS, associata alla FIAF Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, realizzato con il sostegno dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, della Fondazione Campania Welfare ASP e Fondazione Banco di Napoli, con il supporto di Banca di Credito Popolare, FotoEMA, LEICA Store Napoli e Ass.ne della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei.

Tema principale del festival, definito dal Direttore Artistico Luca SORBO: “dal fotografico al post-fotografico?” che animerà le numerose iniziative previste nel corso delle dieci giornate del Festival.

INCONTRI con Barbara ZANON, Riccardo PICCIRILLO, Luigi CIPRIANO, Sergio SIANO, Filippo VENTURI, Salvatore DI VILIO, Yvonne DE ROSA, Marco MARAVIGLIA, Marco RINALDI e Paola SETARO, Alessandro e Maurizio IAZEOLLA, Mario FERRARA.

MOSTRE: Fulvio ROITER “primi sguardi” | Barbara ZANON “al di là dello sguardo” | Filippo VENTURI “broken mirror” | Fabio DOMENICALI “teren zielony (green zone)” vincitore Portfolio Italia 2024 | Francesca CILENTO “diMEdì” vincitrice Portfolio Napoli PHOTO Festival 2024 | Nicola CILETTI “capolavori dipinti con la luce” | Luigi CIPRIANO “smart visions” | Salvatore DI VILIO “Napoli in due” | ALTRIMENTI CHE NAPOLI collettiva a cura di Giuseppe FERRAINA | oltre ad esposizioni FIAF dei LAB DiCult, dei Circoli della Campania e Talent Scout Senior 2025, del Concorso Nazionale di Flegrea PHOTO APS e “fatt ‘na foto” dei suoi giovani Soci under30.

STAND ESPOSITIVI DEI PARTNER: FotoEMA e LEICA Store Napoli offriranno un importante punto di riferimento per chi desidera scoprire le ultime novità tecniche e strumentali nel campo della fotografia

Il Napoli PHOTO Festival gode del patrocinio delle Istituzioni Locali e dei Comuni Flegrei, confermando il forte legame con il territorio e la volontà di promuovere la cultura fotografica nell’area metropolitana.