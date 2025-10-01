Dopo due giorni di ricerche è stato ritrovato il 26enne scomparso da Pozzuoli

POZZUOLI – È stato ritrovato Gioacchino Solpietro, il 26enne sparito lunedì sera da Monterusciello. Dopo due giorni di ricerche è stato avvistato questo pomeriggio da una volante della Polizia e affidato ai genitori. A denunciare la scomparsa era stata la madre. Gioacchino si era allontanato a bordo di una Fiat Punto grigia facendo perdere le tracce. Avrebbe vagato per due giorni e due notti lungo il litorale domitio. Soffre di disturbi psichici ed è in cura da anni presso il centro di igiene mentale. Nel tardo pomeriggio di oggi è stata proprio la madre, Pia, a dare la notizia “È stato ritrovato e sta bene. Grazie a tutti”.