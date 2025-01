Napoli celebra la Prima Giornata Nazionale Antiracket con due eventi simbolici

NAPOLI – In vista della proposta di legge per l’istituzione ufficiale del 10 gennaio come Giornata Nazionale Antiracket, Napoli si prepara a ospitare due importanti eventi, l’8 e il 9 gennaio 2025, volti a sensibilizzare la cittadinanza sulla lotta al racket e sulla necessità di promuovere la cultura della legalità. Due appuntamenti per un unico obiettivo: 8 gennaio 2025 – Liceo Scientifico “Galileo Galilei”. Dalle ore 10:00 alle 12:00, il Liceo “Galilei” sarà teatro di un incontro dedicato al ricordo di Libero Grassi e al valore del coraggio civile. L’evento vedrà la partecipazione di: Daniela Pes, Dirigente Scolastica; Luigi Cuomo, Presidente Nazionale di SOS Impresa Rete per la Legalità APS; Nello Mazzone, Giornalista; Antonello Ardituro, Rappresentante della Procura Nazionale Antimafia. Durante l’incontro sarà proiettato, in anteprima nazionale, il video “10 gennaio Giornata Nazionale Antiracket”, realizzato dal Centro Studi TEMI per la Legalità e da Il Corriere di Pianura TV. Il 9 gennaio 2025 – Istituto di Istruzione Superiore “Sannino-De Cillis”. Il giorno successivo, dalle ore 9:30 alle 11:30, l’Istituto Sannino-De Cillis ospiterà un evento che coinvolgerà studenti, docenti e autorità locali per approfondire le tematiche legate al racket e all’importanza della denuncia. Tra gli ospiti: Angela Morcone, Dirigente Scolastica; Luigi Cuomo, Presidente Nazionale di SOS Impresa Rete per la Legalità APS; Dario Del Porto, Giornalista; Generale Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri Campania. Il valore della Giornata Nazionale Antiracket.

L’IMPEGNO – Il 10 gennaio 1991 segna una svolta nella storia della lotta al racket: è la data in cui Libero Grassi, con la sua lettera aperta al Giornale di Sicilia, rifiutò pubblicamente di pagare il pizzo, ispirando la nascita del movimento antiracket. Questa giornata non è solo un momento di ricordo, ma un invito a rafforzare la lotta collettiva contro le mafie, coinvolgendo cittadini, istituzioni e giovani generazioni. I due eventi rappresentano tappe fondamentali di un più ampio calendario di iniziative che si terranno in altre città italiane, come Palermo, Campobasso, Avellino e Ravenna, per riaffermare il valore della legalità e il coraggio di chi sceglie di opporsi alla criminalità organizzata. Un messaggio di speranza e impegno SOS Impresa Rete per la Legalità, promotrice degli eventi, invita tutti a partecipare per dimostrare che la lotta al racket è una battaglia di tutti. Il coraggio individuale deve essere supportato dalla responsabilità collettiva, perché solo unendo le forze possiamo costruire una società più giusta e libera.