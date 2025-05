Napoli-Cagliari, previsti maxi-schermi a Pozzuoli, Bacoli e Quarto

POZZUOLI – Napoli-Cagliari sul grande schermo, sui maxischermi per quello che sarà l’evento dell’anno. Il Napoli ha la possibilità di tornare Campione d’Italia, a distanza di appena due anni, ed in città si attende con fiducia l’epilogo del campionato italiano per tornare a festeggiare. A differenza del 2023 nessun addobbo per strada: sarà una vera esplosione di gioia a partire dalle 23 in poi di venerdì sera, se tutto andrà come deve andare. Intanto i comuni si preparano per l’allestimento dei maxischermi. Quello di Napoli ne ha già previsti tre: a Piazza Plebiscito, a Piazza Mercato ed a Scampia. Ma non è finita, perché anche tanti altri comuni dell’area metropolitana della città si stanno organizzando per l’allestimento. Sono almeno 18, ma ne potrebbero essere anche di più. Un finanziamento da 250mila euro della Città Metropolitana, di cui è Sindaco sempre Gaetano Manfredi, giustificato con “l’obiettivo di evitare un eccessivo affollamento di tifosi nel centro della città in caso di festeggiamenti per la potenziale vittoria del Campionato di Serie A”.

I MAXI SCHERMI – Ecco un primo elenco di comuni in cui saranno previsti maxi-schermi: Bacoli, Casalnuovo, Cardito, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Calvizzano, Frattamaggiore, Marigliano, Meta di Sorrento, Nola, Palma Campania, Portici, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Giorgio a Cremano e Trecase. Giugliano in forse, potrebbero subentrare Casoria, Boscoreale e Torre del Greco.