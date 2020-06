POZZUOLI/BACOLI – Sono 300 le persone fermate e controllate nell’ultimo week-end dagli agenti del Commissariato di Polizia di Pozzuoli impegnati su tutto il territorio con dodici equipaggi. In particolare a Bacoli e Pozzuoli sono stati effettuati posti di blocco nelle zone calde della movida. Fermati in totale 105 mezzi, di cui 100 autovetture e 5 motoveicoli: dieci le persone contravvenzionate per violazioni del Codice della strada. Sottoposti a controlli anche a 40 soggetti che si trovavano agli arresti domiciliari o sottoposti a misure di libertà vigilata e sorveglianza speciale.