POZZUOLI – Garantire una movida sicura è l’obiettivo dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e per questo, grazie alla capillare presenza sul territorio, sono stati disposti servizi straordinari nelle aree maggiormente affollate dai giovani in cerca di divertimento. Sotto la lente dei militari dell’Arma anche l’area flegrea. Controllate complessivamente 448 persone – 120 con precedenti di polizia – e 255 veicoli. Non sono mancate le violazioni al Codice della Strada, 56 in totale, contestate per lo più ai motociclisti senza casco e a coloro i quali viaggiavano senza la prescritta copertura assicurativa. Sedici i veicoli sequestrati. Tre i parcheggiatori sanzionati amministrativamente: erano concentrati lungo le vie San Gennaro Agnano e viale Bognar. Altrettanti i cittadini segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti. Cinque i grammi di marijuana che sono stati loro sequestrati. I controlli saranno intensificati anche nei prossimi giorni.