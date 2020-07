MONTE DI PROCIDA – Evade dai domiciliari per una passeggiata, arrestato un 35enne di Monte di Procida. A Pozzuoli i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato per evasione Mario Mancino. Complice la bella serata, l’uomo ha deciso di godersi una passeggiata. Non è andato lontano: i carabinieri lo hanno riconosciuto e riportato nella sua abitazione dove stava scontando i domiciliari. L’uomo è ora in attesa di giudizio.