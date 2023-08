Morta a 18 giorni, oggi l’addio alla piccola Luisa: lutto cittadino a Bacoli

BACOLI – Bandiere a mezz’asta, gonfalone della città di Bacoli in chiesa e sospensione di ogni attività ed evento ludico. Oggi, in occasione dei funerali della piccola Luisa, la bambina morta a soli 18 giorni, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per mostrare vicinanza alla famiglia Della Ragione. Il primo cittadino bacolese ha anche esortato tutta la comunità dei commercianti ad abbassare le serrande durante le esequie. I funerali si terranno questa mattina, alle 11, presso la parrocchia di San Gioacchino.

IL DRAMMA – Il dramma si è consumato martedì 1 agosto nella città di Bacoli. La piccola, ultima di 6 figli, è deceduta all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Vana la corsa in ambulanza affinché venisse rianimata: la bambina è morta pochi minuti dopo l’arrivo nella struttura ospedaliera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti avrebbe accusato un malore nella notte legato probabilmente a una polmonite ab ingestis. Le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche: la neonata alle 8 del mattino era cianotica. L’ambulanza ha raggiunto il veicolo su cui viaggiavano la mamma e la bambina in via Risorgimento a Bacoli per poi raggiungere di corsa il nosocomio puteolano. Inutili i i tentativi di rianimazione. Sul posto, dopo il decesso, sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli per ricostruire la dinamica dell’accaduto.