Clementino strega il pubblico di Bacoli: oltre 20mila persone in piazza

BACOLI – Clementino “spacca” a Bacoli e trascina in piazza oltre 20mila persone. Un record finora mai battuto. Un successo che ha superato le aspettative. Soddisfatto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione per la presenza di migliaia di cittadini che per tutta la notte hanno affollato la villa comunale, le strade e le spiagge della città. «Una Festa di Sant’Anna che non dimenticheremo mai – commenta il primo cittadino – Ringrazio il direttore artistico Gianni Simioli e il Comitato di Sant’Anna. Ringrazio l’amministrazione tutta, ed in particolare l’assessore Vittorio Ambrosino. Ringrazio tutti gli artisti che si sono esibiti. Ringrazio la PiroMusic Eventi, straordinari. Ringrazio i fotografi Francesco Costagliola e Marco Nicoletti. Tutti. James Senese, La Maschera, Clementino. E, con loro, almeno trenta artisti diversi e bravissimi. Non era mai accaduto prima. Siamo partiti con l’Incendio del Campanile e chiudiamo con la città pienissima di gente: tantissimi bacolesi e flegrei, napoletani, campani. Tantissimi turisti, tantissimi visitatori, tantissimi bacolesi tornati in paese da fuori».