MONTE DI PROCIDA – L’emergenza sanitaria Covid-19 ha generato anche una crisi economica e sociale: in virtù di tutto questo, tra le tante iniziative introdotte dall’amministrazione comunale, è partita la raccolta fondi “Monte di Procida Solidale”. Diverse associazioni del territorio, commercianti, piccoli atleti, hanno prestato il proprio volto per un simpatico video nel quale si sottolinea l’importanza di partecipare alla raccolta fondi in questione. «Adesso più che mai il senso di comunità può fare la differenza. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’acquisto di generi di prima necessità per chi versa in condizioni di difficoltà. È possibile donare attraverso il numero IBAN dedicato IT31 U051 4240 000C C123 6015 607. Indicando nella causale: EMERGENZA COVID-19. Inoltre è possibile effettuare la propria donazione anche online in maniera molto semplice, su questo portale. Le donazioni si possono effettuare sul sito prima indicato con carta di credito, PayPal, Satispay, e con bonifico bancario attivo per le donazioni superiori a 50 euro. Ognuno di noi può e deve fare la propria parte», fa sapere il Comune con una nota.