MONTE DI PROCIDA – L’Eav, in applicazione delle misure di contenimento del Covid-19, ha rafforzato il servizio di collegamento via bus tra Monte di Procida e Napoli, in particolare a supporto della popolazione scolastica. Sono previsti quattro autobus aggiuntivi che effettueranno i servizi supplementari per gli ingressi a scuola delle 8 e delle 10, e per le uscite delle 13 e dalle 15. I capolinea per Monte di Procida sono: Torregaveta e la Casa Comunale, per Napoli Piazzale Tecchio. «Sono in contatto con i tecnici dell’Eav – dichiara il sindaco Peppe Pugliese – e anche a nome loro rivolgo un appello a tutta la popolazione scolastica, in particolare agli allievi delle scuole secondarie che svolgono percorsi formativi al di fuori del territorio di Monte di Procida, ad utilizzare il trasporto su gomma in alternativa a quello su ferro. Nell’ottica della sicurezza del trasporto pubblico, è importante anche da parte dell’utenza l’impiego di soluzioni alternative oggi disponibili sul nostro territorio».