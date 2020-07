MONTE DI PROCIDA – Resta ricoverato presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli il 15enne di Monte di Procida aggredito a causa di un posto auto nella notte tra il 21 e il 22 luglio. Il giovane, diversamente abile, aveva parcheggiato la propria minicar su uno stallo per disabili quando l’assegnatario del posto auto si è scagliato contro e l’ha brutalmente picchiato tanto da essere necessario il trasporto in ospedale. «Il ragazzo aveva parcheggiato la propria auto su un parcheggio per disabili, credendo che gli fosse consentito, non si era accorto che lo stallo aveva un assegnatario specifico. Quando l’assegnatario del posto auto, anch’egli disabile, ha reclamato suonando il clacson il ragazzo avendo capito il suo errore ha cercato di porre immediatamente rimedio e spostare la propria vettura ma non ne ha avuto il tempo perché è stato aggredito in modo brutale. Ora ha subito un intervento chirurgico, si attende di stabilire i danni subiti, che oltre che fisici sono stati anche psicologici», ha raccontato l’avvocato Gaspare Lo Schiavo, rappresentante legale della famiglia del ragazzo che ha subito l’aggressione.