MONTE DI PROCIDA – Una frana è avvenuta nel pomeriggio di oggi in località Acquamorta, a Monte di Procida. I detriti staccatisi dal costone sono finiti in mare e su un tratto di spiaggia, nei pressi di un’area dove vi erano alcuni bagnanti. La frana non ha provocato danni a cose nè a persone. La scena è stata ripresa con gli smartphone da alcuni bagnanti.