MONTE DI PROCIDA/ Domani l’iniziativa “Svuota Giardini” per smaltire sfalci e potature

MONTE DI PROCIDA – Proseguono sul territorio di Monte di Procida le attività volte alla sensibilizzazione dei cittadini sulle diverse tematiche ambientali. Domani, nel parcheggio antistante il centro di raccolta di via Torrione, dalle 7 alle 10, si terrà l’iniziativa “Svuota Giardini”, in collaborazione con Tekra, grazie alla quale i cittadini potranno smaltire gli sfalci e le potature accumulate in questo periodo di chiusura. Giovedì, inoltre, nello stesso luogo e sempre dalle 7 alle 10, si terrà l’iniziativa “Svuota Cantine” per lo smaltimento degli ingombranti. «Queste iniziative sono state pensate per minimizzare i disagi a seguito della chiusura del centro raccolta, tuttavia è stato disposto il dissequestro quindi stiamo riprendendo a pieno ritmo le attività ordinarie», fa sapere il sindaco Giuseppe Pugliese.