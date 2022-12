Capodanno a Bacoli, vietata la vendita di lattine e bottiglie di vetro

BACOLI – È scattato il conto alla rovescia in vista della Notte di Capodanno a Bacoli quando sul palco si esibiranno Enzo Avitabile e i Bottari per risaltare la tradizione della musica e dei canti popolari. Momenti di intrattenimento e di festa a cui l’amministrazione comunale non intende, però, arrivarci impreparata in termini di sicurezza. Da qui la decisione del sindaco Josi Gerardo della Ragione di vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine dalle 22 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio. Il provvedimento, che vieta anche di possedere o portare con sé per strada contenitori in vetro e lattine, nasce per tutelare la pubblica incolumità e per garantire la sicurezza urbana. Ieri intanto la Casina Vanvitelliana ha tagliato il traguardo delle 5.000 visite, diventando uno dei siti culturali più visitati in questo Natale in Campania. Migliaia di giovani, anziani e bambini hanno fatto accesso al Real Sito Borbonico nelle giornate di Natale e Santo Stefano per assistere alle mostre artistiche, ascoltare concerti di musica barocca e tornare indietro nel tempo con i presepi viventi.