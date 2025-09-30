MONTE DI PROCIDA/ Caro mensa a scuola, l’opposizione denuncia: «Il sindaco non pensa alle famiglie»

MONTE DI PROCIDA – «Nel consiglio comunale di Monte di Procida di ieri, 29 settembre, noi del gruppo consiliare Sì insieme, abbiamo portato una proposta semplice e concreta: intervenire subito per sostenere le famiglie di fronte all’aumento del costo della mensa scolastica, arrivato a 6 euro a pasto per ogni figlio. Abbiamo chiesto di valutare una variazione di bilancio immediata o, in alternativa, l’istituzione di una commissione ad hoc che in tempi rapidi potesse individuare una soluzione.» è quanto fanno sapere Peppe Pugliese, Sergio Turazzo, Ivana Barone e Luisa Schiano di Cola«La risposta del sindaco è stata sconcertante: ha scaricato la responsabilità sul capitolato e ha ipotizzato che si potrà intervenire solo con il prossimo bilancio, cioè a maggio, quando la scuola sarà già terminata. – dicono i quattro componenti di “Sì insieme” – Noi consideriamo inaccettabile questo atteggiamento: è una vergogna che di fronte alle difficoltà concrete di mamme e papà le istituzioni si limitino a rinviare e a dire “non si può fare”. Le famiglie hanno bisogno di risposte oggi, non tra otto mesi. Per questo ribadiamo con forza: si deve intervenire subito. Se l’amministrazione non sa dove trovare le risorse, siamo pronti a dare una mano e a indicare le soluzioni. Ma il messaggio deve essere chiaro: non accettiamo la logica del rinvio, non accettiamo che la politica si volti dall’altra parte. La mensa scolastica è un servizio essenziale, e se l’amministrazione di Monte di Procida ha deciso di lasciare da sole le famiglie, noi non ci stiamo! Interveniamo Subito e fermiamo questi vergognosi aumenti.»