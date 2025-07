Mister Conte riparte da Pozzuoli

POZZUOLI – Riparte da Pozzuoli la nuova stagione di mister Antonio Conte e del Calcio Napoli. Alla vigilia del ritiro di Dimaro-Folgarida, il tecnico ha cenato in città insieme ai suoi due fedelissimi uomini: il collaboratore tecnico Elvis Abbruscato e il suo secondo in panchina Cristian Stellini. I tre sono stati ospiti a via Napoli del ristorante White Chill Out di Nicola Scamardella. L’avventura azzurra prosegue dunque ancora a Pozzuoli. Anche quest’anno i campioni d’Italia trascorreranno le vigilie delle partite interne presso l’hotel “Gli Dei” accolti da Gennaro e Imma Martusciello. Un hotel diventato ormai un portafortuna per il Calcio Napoli che da quando lo ha scelto come “quartier generale” ha vinto due scudetti in tre anni.