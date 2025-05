Minacciato e aggredito il presidente dell’antiracket Gigi Cuomo: la solidarietà del sindaco di Quarto

QUARTO – “Esprimiamo piena solidarietà e massima vicinanza istituzionale al presidente dell’associazione antiracket Sos Impresa Gigi Cuomo per la vile aggressione subita e denunciata alle forze dell’ordine – dice il sindaco di Quarto e delegato al Patrimonio di Città Metropolitana di Napoli Antonio Sabino – Con Gigi e con l’avvocato Alessandro Motta abbiamo sottoscritto, come Comune di Quarto, un protocollo d’intesa per le costituzioni di parte civile nei processi di camorra e per reati di estorsione e usura. Caro Gigi, continuiamo questa battaglia di legalità senza indietreggiare di un millimetro per il riscatto delle nostre comunità. Saremo sempre al fianco delle battaglie di Sos Impresa”