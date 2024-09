Minaccia collega col bastone: tassista sospeso

CASAMICCIOLA – Ad un tassista di Casamicciola è stata sospesa la licenza per l’esercizio dell’attività per un periodo di cinque giorni. L’uomo, un anziano, al termine di un diverbio ha minacciato un collega con un bastone venendo presumibilmente placato dai presenti e dai turisti prima che si arrivasse al peggio. L’uomo era stato ripreso dalla vittima della potenziale aggressione che indossava degli occhiali di ultima generazione muniti di videocamera che aveva segnalato la vicenda al deputato Francesco Emilio Borrelli che aveva pubblicato il video e fatto partire la segnalazione. “Bene l’arrivo per le sanzioni – spiega Borrelli – non è possibile accettare più comportamenti inquietanti e condotte inaccettabili”.