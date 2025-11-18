Microcredito sociale e comunità: a Pozzuoli nasce la nuova collaborazione tra Fondazione Paulus e Banca Etica

POZZUOLI – Sabato 22 novembre 2025 alle ore 10:30, presso la Sala Laurenziana del Villaggio del Fanciullo (Via Campi Flegrei, Pozzuoli), la Fondazione Paulus presenterà ufficialmente la nuova convenzione siglata con Banca Etica per l’attivazione di un programma di microcredito sociale rivolto a famiglie e persone che attraversano momenti di difficoltà economica, ma che possono recuperare stabilità e autonomia attraverso un sostegno finanziario accompagnato e responsabile. La convenzione consentirà alla Fondazione Paulus di estendere il proprio intervento anche verso un segmento di popolazione vulnerabile che non rientra nei tradizionali percorsi di tutela contro l’usura, offrendo invece soluzioni concrete e legali ai bisogni quotidiani, nel segno della dignità e della solidarietà. Nel corso della mattinata verrà inoltre presentato il fumetto “La Casa di Antonietta”, che racconta la vicenda reale di una donna che, grazie al sostegno della Fondazione e al credito etico, è riuscita a evitare l’usura e a salvare la propria casa e la serenità della sua famiglia. Interverranno, tra gli altri: Luigi Cuomo, presidente della Fondazione Paulus; Domenica Centola, direttrice della Fondazione; padre Giuseppe Carulli, direttore Caritas diocesana di Pozzuoli; don Fabio De Luca, Vicario Episcopale per la Carità della Diocesi di Pozzuoli; Argemino Parente di Banca Etica; don Enzo Tiano, presidente del Comitato Etico della Fondazione Paulus. Modera: Ciro Biondi, giornalista. Conclude l’incontro: S.E. Mons. Carlo Villano, Vescovo di Pozzuoli e Ischia. Ingresso libero. Il fumetto sarà distribuito gratuitamente ai presenti.