POZZUOLI – Sabato 27 giugno 2020, alle ore 11 (in seconda convocazione lunedì 29 giugno alle ore 11), nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà, a porte chiuse per l’emergenza covid, il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: Mozione misura relativa all’emergenza COVID – Campi Flegrei Sicuri; Interrogazione al Sindaco a risposta orale ai sensi dell’art. 36 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale: Peggioramento qualità del mare a Pozzuoli; Interrogazione ai sensi dell’art. 36 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale: colonnine per il monitoraggio dell’area-Licola; Presa d’atto delle modifiche temporanee apportate al D.L. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”.

TRIVELLAZIONI – Proposta al Consiglio per l’adozione di ulteriori misure emergenziali temporanee ed eccezionali al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con DPCM del 10 aprile 2020, indirizzi e direttive ai competenti uffici; Criteri per la determinazione dei corrispettivi e accesso alla procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per gli immobili ricompresi nelle aree dei piani ex L. 167/1962 e 865/1971 e rimozione dei vincoli, ai sensi della L. 448/1998; Ordine del giorno presentato ai sensi dell’art. 45 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Attività di trivellazione a Pozzuoli in località Agnano.